Partido del América de Cali en Copa Sudaméricana será vigilado por 500 policías

La comunidad en la capital del Valle se encuentra intranquila ante el partido de hoy del América de Cali en el marco de la Copa Sudamericana, debido al comportamiento que puedan tener los hinchas del conjunto escarlata, de acuerdo al resultado de partido.

Cabe recordar que, la semana pasada, varios aficionados protagonizaron hechos violentos e intimidaciones, tanto contra los jugadores del mismo equipo en la sede de Cascajal, como contra los hinchas del Deportivo Cali, en el enfrentamiento ocurrido en la Avenida Roosevelt, el pasado viernes.

Es en medio de esta incertidumbre que las autoridades han reforzado los controles de seguridad para el encuentro de hoy en el estadio Pascual Guerrero, para evitar altercados en el sector de San Fernando.

"Tendremos un aproximado de 500 uniformados acompañando el partido, junto con un refuerzo de capacidades logísticas por parte del equipo organizador. Adicionalmente, también nos hemos reunido con la Conmebol y con los organizadores del evento, con el objetivo de hacer un recorrido y un diagnóstico de seguridad por el estadio y así garantizar que todas las condiciones están dadas para la tranquilidad de los asistentes", señaló Natalia Zuluaga, subsecretaria de Seguridad de Cali.



Por su parte, el personero de Cali, Gerardo Mendoza hizo un llamado a las autoridades para tener más en cuenta los anuncios, incluso las amenazas de las barras, sobre posibles desórdenes, teniendo en cuenta lo ocurrido el fin de semana, por las riñas entre hinchas del América y el Deportivo Cali, donde tres personas resultaron heridas.

"El barrismo tiene que vivirse en paz. El fútbol es una fiesta para convivir entre todos y no para generar caos, violencia y zozobra entre los ciudadanos. Por eso, un llamado especial para reforzar las medidas, anticipar frente a cualquier situación que genere alteración de orden público y sobre todo que comprometa la sana convivencia", dijo el personero.

Lo ocurrido el pasado viernes en la ciudad, con los enfrentamientos entre las hinchadas será discutí este jueves en la próxima reunión de la Comisión Local de Fútbol, así se determinará si habrá sanciones para los equipos involucrados, y se estudiará si seguirá permitiendo el ingreso al público para los próximos partidos en el Pascual.