El Arsenal conquistó este martes la Premier League, tras el empate del Manchester City, segundo en la tabla, en su visita al Bournemouth por 1-1. El equipo dirigido por Mikel Arteta, que tiene cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto de Pep Guardiola a falta de una fecha para el final del campeonato inglés, tomó el relevo del Liverpool, campeón de la temporada pasada.

Arsenal ganador de la Premier League, después de 22 años

El club londinense volvió a ganar la Premier League después de 22 años. Su último título había sido en la temporada de los “Invencibles”, el recordado equipo dirigido por Arsène Wenger e integrado por jugadores como Thierry Henry, Robert Pirès y Patrick Vieira, que conquistó el campeonato sin perder un solo partido. Este es el título número 14 del Arsenal en el fútbol inglés.

El colombiano Christian Mosquera hizo parte de la plantilla campeona del Arsenal. El defensor, de padres colombianos y con doble nacionalidad, colombiana y española, integró el grupo que alcanzó el título liguero. Aunque permaneció en el banco de suplentes en la victoria frente al Real Madrid, Mosquera ha tenido participación en la temporada. El jugador de 21 años disputó 19 partidos de Premier League y acumuló 913 minutos.



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Un colombiano hace parte de la nómina del Arsenal

La obtención del título también le permite al Arsenal enfocarse exclusivamente en la final de la Liga de Campeones, que disputará el sábado 30 de mayo frente al PSG en Budapest. Antes de ese compromiso, el equipo londinense visitará al Crystal Palace en un partido sin incidencia en la clasificación. El Paris Saint Germain, rival del Arsenal en la final europea, también conquistó la Ligue 1, el campeonato del fútbol francés, torneo que el club parisino ganó por quinta temporada consecutiva. A lo largo de la campaña, Arsenal mantuvo una disputa cerrada con el Manchester City, pero logró sostener el liderato desde las primeras jornadas y terminó asegurando el campeonato en la recta final del torneo.