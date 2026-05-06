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PSG vs. Arsenal: cuántas finales de Champions League ha jugado cada club y cómo le fue

La final está programada para el próximo 30 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia.

Final Champions PSG vs. Arsenal
Final Champions PSG vs. Arsenal //
Foto: PSG - Arsenal /AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de may, 2026

La final de la UEFA Champions League 2025-26 enfrentará a Paris Saint-Germain y Arsenal FC, dos equipos con historias muy distintas en el torneo más importante de Europa. Mientras el club francés disputará su tercera definición continental, el conjunto inglés apenas jugará la segunda de su historia.

El PSG llegó por primera vez a una final de Champions League en la temporada 2019-20. En aquella ocasión, el equipo parisino cayó 1-0 frente al Bayern Múnich, en un partido disputado en Lisboa y definido con un gol de Kingsley Coman.

Cinco años después, el club francés logró revancha y conquistó su primera Champions League en 2025 tras vencer al Inter de Milán. Ese título significó el primer trofeo europeo de máxima categoría para la institución y consolidó al PSG como una de las grandes potencias recientes del continente.

Con la clasificación a la final de 2026, el Paris Saint-Germain alcanzará su tercera presencia en una definición de Champions League, con un balance de un título y un subcampeonato. Además, buscará convertirse en bicampeón europeo consecutivo.

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Por el lado del Arsenal, la historia en finales continentales ha sido mucho más corta. El equipo londinense solo había disputado una final de Champions League antes de esta edición: la de 2006, cuando perdió 2-1 frente al Barcelona en el Stade de France.

En aquella final, Arsenal comenzó ganando con un tanto de Sol Campbell, pero el equipo español remontó en los minutos finales con goles de Samuel Eto’o y Juliano Belletti. Desde entonces, el club inglés no había vuelto a una definición del torneo europeo.

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Ahora, casi 20 años después, Arsenal tendrá una nueva oportunidad de conquistar por primera vez la Champions League. El conjunto inglés intentará romper la sequía continental ante un PSG que llega con mayor experiencia reciente en este tipo de partidos.

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