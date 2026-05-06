¿Dónde y cuándo se jugará la final de la Champions League entre PSG y Arsenal?

PSG defendió con éxito el resultado en Múnich, logró ampliar temporalmente la ventaja y al final del partido conservó la diferencia que traía desde París. El partido terminó 1-1 y la serie 6-5 a favor del Paris Saint Germain. Ahora, la próxima cita del Paris Saint Germain será en el este de Europa, en el Puskás Arena de Budapest.

PSG celebrango un gol Foto: AFP

¿Cuándo se disputará la fina de la UEFA Champions League 2026?

Por primera vez, Hungría albergará la final de este importante torneo futbolístico el próximo 30 de mayo. Esta será la final número 71 de los clubes de élite de Europa y la 34 desde que la competencia pasó a llamarse UEFA Champions League. La cita será a las 6:00 de la tarde (hora local), es decir, que sobre las 11:00 de la mañana en Colombia en un nuevo horario respecto a las finales pasadas.



¿Dónde se disputará la final de la Champions League 2026?

La final, a diferencia de las otras etapas de la competencia, no comprende partidos de ida y vuelta. Es decir, el título se definirá en un único partido. En caso de empate, habrá una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Y si en ese lapso los equipos no logran desempatar, la definición por penaltis será la encargada de coronar al Paris Saint Germain o al Arsenal.

El PSG viene de ser campeón, mientras que el Arsenal no llegaba a una final desde 2006. En lo musical, la banda estadounidense The Killers será la encargada de amenizar el espectáculo.

AFP ATTILA KISBENEDEK / AFP

El sueño de conquistar Europa

El ganador de la competencia, bien sea el Arsenal o el Paris Saint Germain, se llevará el trofeo de la UEFA Champions League, que mide 73,5 centímetros de altura y pesa 7,5 kilogramos. Además, quien obtenga la victoria jugará contra el ganador de la UEFA Europa League en la Supercopa de la UEFA 2026. El equipo también quedará automáticamente clasificado a la próxima Champions League.



El Puskás Arena de Budapest tiene capacidad para 67.000 espectadores y fue construido entre 2017 y 2019.