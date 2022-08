The Killers y Hot Chip regresan a Colombia: se presentarán en noviembre en el Coliseo Live

The Killers, la banda estadounidense nacida en Las Vegas en 2001 regresa por tercera vez en su historia a Colombia. La popular agrupación de rock estará en la capital de país el 8 de noviembre en el Coliseo Live.

Además, la banda no estará sola, pues estará acompañada de Hot Chip, una agrupación dedicada a la producción de indietronica. 'Mr. Brightside', 'When You Were Young', 'Somebody Told Me', 'Ready For The Floor', son algunas de las canciones que se alzaran en Bogotá a finales de año.

Publicidad

La banda que estuvo en Colombia para el Festival Estereo Picnic emocionó a todos los asistentes tocando sus mejores temas; cómplices generacionales en el encuentro definitivo entre el pop y el indie.

La preventa para los clientes de AVAL arrancará a partir del 24 de agosto a las 9:00 de la mañana, y estará disponible hasta el 26 de agosto a las 9:00 de la mañana. Mientras que, el público general deberá esperar hasta el viernes 26 de agosto.

¿Cuáles son los precios para asitir al concierto de The Killers?

Localidad 121- 122 con aforo de 560 tendrá un valor de $187.000 incluyendo precio y servicio.



con aforo de 560 tendrá un valor de $187.000 incluyendo precio y servicio. Localidad 100-102 con aforo de 1.214 tendrá un valor de $270.000 incluyendo precio y servicio.



con aforo de 1.214 tendrá un valor de $270.000 incluyendo precio y servicio. Platea 2 con aforo de 5.562 tendrá un valor de $294.000 incluyendo precio y servicio.



con aforo de 5.562 tendrá un valor de $294.000 incluyendo precio y servicio. Localidad 103-106 con aforo de 2.094 tendrá un valor de $305.000 incluyendo precio y servicio.



con aforo de 2.094 tendrá un valor de $305.000 incluyendo precio y servicio. Localidad 107-112 con aforo de 2.936 tendrá un valor de $352.000 incluyendo precio y servicio.



con aforo de 2.936 tendrá un valor de $352.000 incluyendo precio y servicio. Localidad 113-120 con aforo de 3.482 tendrá un valor de $411.000 incluyendo precio y servicio.



con aforo de 3.482 tendrá un valor de $411.000 incluyendo precio y servicio. Platea 1 con aforo de 5.562 tendrá un valor de $459.000 incluyendo precio y servicio.

La compra se puede realizar a través de la página web oficial de Taquilla Live.

Le puede interesar: podcast 'Bien Puesto'