Video: fan de Bad Bunny le montó persecución durante concierto y por poco se mata en pleno escenario

Bad Bunny, nuevamente es noticia en las redes sociales, pero no por él mismo, sino que en uno de sus conciertos una fanática se subió al escenario con el fin de conocerlo. Por desgracia, el plan no salió como esperaba y la joven sufrió tremendo accidente.

El hecho sucedió durante la presentación del puertorriqueño en Miami, Estados Unidos, como parte de su gira ‘Wolrd Hottest Tour’. En el clip que ha circulado en redes sociales se ve como la mujer subió al escenario y comenzó a correr del staff que le perseguía, lo malo es que al final intentó saltar una parte y se dio tremendo totazo.

Publicidad

Por desgracia para ella, no logró conocer a Bad Bunny y solo tendrá como recuerdo el golpe que recibió tras impresionante caída. Según se conoce, la joven solo sufrió unos cuantos moretones, pero no fue nada grave.

“Solo ese tipo de gente sigue a Bad Bunny”; “La gente debe calmarse un poco”; “Realmente no entiendo lo que está pasando con la gente”; “Poner la vida en riesgo por un artista, pero no vale la pena”; “La estupidez en su mayor esplendor”, son algunos de los comentarios de los usuarios en las publicaciones que circulan en internet.

¿Qué es el Worlds Hottest Tour?

Publicidad



El Worlds Hottest Tour, la gira del ‘Conejo malo’ por todo el mundo en donde el puertorriqueño interpreta su último álbum ‘Un verano sin ti’. Durante sus presentaciones en Estados Unidos, él se ha encargado en “llevar la playa” a todo el mundo.

Publicidad

En sus últimos espectáculos se le ha visto ‘volar’ sobre los escenarios en una palmera e incluso proyectando delfines al ritmo de sus mejores temas.

El ‘conejo malo’ anunció su doble fecha de concierto el 18 y 19 de noviembre en el Atanasio Girardot de Medellín y después de agotar la boletería por completo, anunció que el 20 del mismo mes se presentará en El Campín, en Bogotá.

Le puede interesar: Al pelo con Tata