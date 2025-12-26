En vivo
Corte Suprema negó tutela de alias 'Pipe Tuluá' y mantiene en firme trámite de extradición

Corte Suprema negó tutela de alias ‘Pipe Tuluá’ y mantiene en firme trámite de extradición

El alto tribunal consideró que el señalado criminal aún tiene mecanismos judiciales ordinarios para controvertir la decisión del Gobierno que concedió su extradición a Estados Unidos.

