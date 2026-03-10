¿Por qué David Ospina salió antes del duelo vs. Junior de Barranquilla?

En la antesala del duelo entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional este 10 de marzo, David Ospina encendió las alarmas en los hinchas tras ser cambiado a último momento pese a haber aparecido en el once titular por parte de Diego Arias y sin explicación alguna.

Incluso, el golero salió a calentar con el equipo en la cancha del Roberto Mélendez para comenzar en el 11 titular y fue luego de esto que salió de los planes de Diego Arias de cara a este parido, lo cual generó inquietudes de parte de los hinchas verdolaga.

Por el momento, el club no se ha pronunciado de manera oficial por lo sucedido, pero algunos apuntan a que sería una molestia física lo que no permitió que el portero arrancara en el once titular de Atlético Nacional.

En desarrollo.