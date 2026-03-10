Acueducto de Bogotá explica por qué se inundan las calles cuando llueve

Las lluvias se volvieron parte del pan de cada día en Bogotá, las cuales han causado problemas de movilidad, en especial por las inundaciones que se generan en las principales vías y causan retrasos el flujo vehicular de las calles de la capital.

Pero esto tendría una razón técnica por la cual siempre sucede esto cuando llueve en la ciudad, por lo tanto, desde el Acueducto de Bogotá explicaron a profundidad la razón por la que se presenta esta problemática cada vez que se presentan problemas meteorológicos.

Lluvias en Bogotá X: @BogotaTransito

¿Por qué se inundan las calles de Bogotá cuando llueve?

A través de redes sociales, el Acueducto de Bogotá explicó que la basura ha sido el principal problema que ha causado problemas para que se inunden las principales calles de la ciudad.

Dice la empresa que arrojar basura en la vía pública genera una cadena de efectos que impacta directamente en el funcionamiento de la ciudad y en el ambiente. Un papel o residuo que se tira en la calle suele acumularse junto a otros desechos y, cuando se producen lluvias, es arrastrado por el agua hacia los sumideros.



Estos residuos pueden obstruir las redes de drenaje pluvial, lo que dificulta el escurrimiento normal del agua y aumenta el riesgo de anegamientos e inundaciones en distintas zonas urbanas.

Además, parte de esa basura continúa su recorrido a través del sistema pluvial hasta desembocar en ríos, arroyos y humedales. Allí contribuye a la contaminación del agua y afecta a los ecosistemas acuáticos, incluyendo peces y otras especies. Por este motivo, arrojar residuos en la calle no solo afecta la limpieza urbana, sino que también genera consecuencias ambientales que impactan en toda la ciudad.

Lluvias en Bogotá generaron inundaciones en la capital Foto: captura de video

¿Lloverá esta semana en Bogotá?

Sí, de acuerdo con el Ideam, las lluvias se seguirán dando en estos dúas por lo que recomiendan salir con la ropa adecuada y verificar siempre los canales oficiales para evitar problemas en la movilidad.