Del 3 al 6 de agosto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) alertó que habrá varios cortes de agua en la capital a raíz de varias obras de mantenimiento que se llevan realizando desde este 4 de agosto desde las 11:00 de la mañana, en las localidades de Antonio Nariño, Rafel Uribe Uribe, Los Mártires, Usaquén y Chapinero.Alrededor de 100 barrios son los afectados por estas obras, que estarán sin el servicio de agua por al menos 24 horas. La razón por la cual se lleva haciendo una intervención en la tubería matriz, algo que permite la renovación del sistema."Estas obras consisten principalmente en la renovación de las cámaras que están a lo largo de toda esta línea. Se va intervenir la ubicada en el Parque Nacional, esto nos va a permitir garantizar la continuidad y mejorar las presiones de toda esta zona suroriental de la ciudad", explicó Diego Montero, gerente del Sistema Maestro de la EEAB, en Noticias Caracol.Lista de barrios que estarán sin agua en BogotáMartes 4 de agosto de 2026UsaquénBarrios: Estrella del Norte, Las OrquídeasSector: Carrera 15 a Carrera 45, entre Calle 151 y Calle 164Hora: 10:00 a. m.Duración: 24 horasMotivo: Empates de redes de acueductoKennedyBarrios: Alfonso López, Berlín, La Catedral, Palenque, Pastrana, Pastranita, San Patricio y TocaremaSector: Avenida 1 de Mayo (Transversal 78H) a Carrera 78, entre Calle 41 Sur y Avenida Calle 54 Sur (incluye los tres tramos informados)Hora: 10:00 a. m.Duración: 24 horasMotivo: Mantenimiento preventivoKennedyBarrios: Argelia II, Bosa, Carmelo Sur, Casa Blanca Sur, Class, Class Roma, El Carmelo, El Class, El Danubio Azul, La Paz Kennedy, Portal de Cali y SinaíSector: Avenida Carrera 80 a Avenida Carrera 86, entre Calle 54 Sur y Calle 60 SurHora: 10:00 a. m.Duración: 24 horasMotivo: Cierre a tercerosEngativáBarrios: Villa Gladys, Marandú, Sabanas del Dorado y EngativáSector: Calle 63 a Calle 70, entre Carrera 111C y Carrera 125Hora: 9:00 a. m.Duración: 24 horasMotivo: Empates de redes de acueductoSan CristóbalBarrios: Quinta Ramos, SosiegoSector: Calle 17 Sur a Calle 11 Sur, entre Carrera 6 y Carrera 10Hora: 7:00 a. m.Duración: 27 horasMotivo: Instalación de válvulaPuente ArandaBarrios: Ejido, Industrial Centenario, GorgonzolaSector: Avenida Carrera 36 a Avenida Carrera 50, entre Avenida Calle 6 y Avenida Calle 20Hora: 7:00 a. m.Duración: 27 horasMotivo: Empates de redes de acueductoRafael Uribe UribeBarrios: Pradera II, Santa LucíaSector: Diagonal 49A Bis B Sur a Diagonal 46 Sur, entre Avenida Carrera 14 y Transversal 13JHora: 9:00 a. m.Duración: 24 horasMotivo: Empates de redes de acueductoCiudad BolívarBarrio: Naciones UnidasSector: Calle 71 Sur a Calle 78 Bis A Sur, entre Transversal 18J y Carrera 20Hora: 9:00 a. m.Duración: 24 horasMotivo: Mantenimiento preventivoPuente ArandaBarrio: TejarSector: Avenida Carrera 68 a Carrera 52C, entre Calle 37 Sur y Avenida Calle 26 SurHora: 9:00 a. m.Duración: 24 horasMotivo: Empates de redes de acueductoChapinero, Santa Fe, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y UsaquénAfectación: Baja presión y suspensión del servicio en sectores de estas localidades.Sector: Desde Calle 123A hasta Avenida Calle 26, entre Avenida Caracas, Carrera 2, Carrera 3, Carrera 8 Este, Carrera 13 y Avenida Carrera 30 (según los tramos informados).Hora: 10:00 a. m.Duración: 24 horasMotivo: Mantenimiento correctivoMiércoles 5 de agosto de 2026Rafael Uribe UribeBarrio: La Sagrada FamiliaSector: Calle 20A Sur a Diagonal 17B Sur, entre Transversal 15 Este y Carrera 11A EsteHora: 9:00 a. m.Duración: 24 horasMotivo: Empates de redes de acueductoSan Cristóbal y Santa FeBarrios: Vitelma, La MaríaSector: Avenida Calle 11 Sur a Calle 1F, entre Carrera 3 y Transversal 11 EsteHora: 9:00 a. m.Duración: 24 horasMotivo: Empates de redes de acueductoAntonio NariñoBarrios: Restrepo, Restrepo OccidentalSector: Avenida Carrera 14 a Carrera 24G, entre Calle 22 Sur y Calle 13 SurHora: 7:00 a. m.Duración: 27 horasMotivo: Instalación de válvulaUsaquénBarrios: Los Cedros, Las MargaritasSector: Carrera 15 a Carrera 45, entre Calle 142 y Calle 153Hora: 8:00 a. m.Duración: 24 horasMotivo: Instalación de válvulaBosaBarrios: Argelia, Bosa Central, Bosa Centro, Clarelandia, Jiménez de Quesada II Sector y La AzucenaSector: Calle 58C Sur a Calle 65D Sur, entre Avenida Carrera 80 y Carrera 82 (según los tres tramos informados)Hora: 10:00 a. m.Duración: 24 horasMotivo: Mantenimiento preventivoUsaquénBarrios: Las Acacias, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín y SerrezuelaSector: Calle 150 a Calle 170, entre Avenida Carrera 15 y Autopista NorteHora: 10:00 a. m.Duración: 24 horasMotivo: Mantenimiento correctivoJueves 6 de agosto de 2026Barrios UnidosBarrios: Rionegro, Los AndesSector: Carrera 50 a Carrera 68, entre Calle 90 y Calle 100Hora: 8:00 a. m.Duración: 24 horasMotivo: Instalación de válvulaSubaBarrios: San Carlos de Suba, Bilbao y Tibabuyes OccidentalSector: Carrera 136A a Carrera 153A, entre Calle 142 y Calle 144Hora: 10:00 a. m.Duración: 24 horasMotivo: Empates de redes de acueducto