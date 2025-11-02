El Acueducto lanza nuevo servicio inédito: facilitará todos los trámites de sus usuarios

La empresa encargada de prestar el servicio de agua potable a la capital del país es el Acueducto de Bogotá. Actualmente, cuenta con más de 20.000 kilómetros de redes y cerca de 2,4 millones de usuarios. La compañía constantemente hace labores de mantenimiento a las redes hídricas con el fin de evitar problemas en la operación. Asimismo, también se actualiza internamente para brindar mejores servicios de atención, y precisamente hace poco lanzó una nueva función que facilitará los trámites de muchos y desde la comodidad de su casa.

Algunos de los procedimientos más comunes que suelen hacer los usuarios de manera presencial tienen que ver con la solicitud de conexión o restablecimiento del servicio, el duplicado de recibo, la revisión, instalación o mantenimiento de medidores y la independización del servicio, lo cual puede generar en los puntos de atención tiempos de espera prolongados.

Con el fin de evitar aglomeraciones, largas filas y molestias, el Acueducto habilitó un nuevo canal que resolverá las inquietudes de los usuarios en cuestión de segundos, pues la atención será personalizada.



Nuevo servicio inédito del Acueducto de Bogotá

Durante años, los bogotanos han tenido que desplazarse, hacer filas y esperar turnos para resolver trámites relacionados con el servicio de agua y alcantarillado. Pensando en mejorar esa experiencia, la EAAB decidió implementar una herramienta digital que pone la atención al cliente al alcance de un clic.

Desde ahora, cualquier ciudadano podrá resolver sus trámites mediante una videollamada con un asesor, sin necesidad de desplazarse a los puntos físicos de atención. La empresa lo cataloga como un servicio pensado para acercar el Acueducto a los hogares.



El servicio de videollamada es una herramienta digital que acerca la atención a los usuarios y permite realizar trámites sin salir de casa. Acueducto de Bogotá

Foto: Alcaldía de Bogotá.

De igual forma, la compañía de servicios hídricos manifestó que no solo se trata de cuidar el agua, sino también de cuidar a las personas. "Queremos que cada persona pueda resolver sus trámites de forma fácil, segura y sin desplazamientos, porque cuidar el agua también es cuidar el tiempo y la comodidad de la gente”, afirmó Natasha Avendaño, gerente de la EAAB.



¿Cómo acceder al nuevo servicio del Acueducto?

El nuevo servicio de agendamiento por videollamada permite a los usuarios recibir atención personalizada y hacer sus gestiones sin moverse de casa. Para usarlo, solo deben ingresar a la página oficial del Acueducto y seguir estos pasos:



Seleccionar el ícono 'Atención y servicios a la ciudadanía'. Hacer clic en 'Atención virtual'. Luego, elegir la opción 'Agendamiento de videollamada'.

Después de aceptar los términos y condiciones, los usuarios podrán programar su cita en pocos pasos. La confirmación y los datos de conexión llegarán al correo electrónico registrado. Las videollamadas serán atendidas por asesores especializados entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.



Trámites que se puede realizar por videollamada

A través de este nuevo canal, los usuarios podrán llevar a cabo varios trámites, entre ellos están:

