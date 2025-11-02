TransMilenio empezará a dar pasajes gratis en noviembre: estas personas aplican el beneficio

Bogotá volvió a poner en marcha uno de los programas más esperados por los ciudadanos: las recargas gratuitas de pasajes en TransMilenio. Este beneficio hace parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y busca aliviar los bolsillos de los hogares más vulnerables, garantizando que puedan desplazarse por la ciudad sin costo.

Para noviembre, el Distrito destinará más de $10.400 millones para entregar pasajes gratuitos a más de 780.000 personas, entre ellas adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en condición de pobreza. Este apoyo representa un impulso directo a la economía familiar y a la movilidad social, especialmente cuando el pasaje ya alcanza los $3.200.



Pasajes gratis en TransMilenio: quiénes son los beneficiados

De acuerdo con la Secretaría de Integración Social, el beneficio se distribuirá de la siguiente manera:



Personas mayores: 362.000 beneficiarios, con una inversión de $3.240 millones.

362.000 beneficiarios, con una inversión de $3.240 millones. Personas con discapacidad: 162.000 beneficiarios, con una inversión de $2.740 millones.

162.000 beneficiarios, con una inversión de $2.740 millones. Hogares en pobreza extrema o moderada (Sisbén): 255.000 beneficiarios, con una inversión de $4.500 millones.

En total, más de 780.000 personas fueron priorizadas para recibir este apoyo. La cantidad de pasajes asignados dependerá del perfil socioeconómico registrado en el Sisbén.

Es importante recordar que para acceder a los tiquetes gratuitos es indispensable tener activa la tarjeta TuLlave personalizada, ya que es la única forma de recibir el subsidio. Esta tarjeta permite identificar al usuario y activar el beneficio tanto en taquillas como en los puntos automáticos con pantalla.

Entregan pasajes de TransMilenio TransMilenio

Cómo activar los pasajes gratis en noviembre

Los beneficiarios podrán activar los pasajes gratuitos de dos maneras:

En taquillas de TransMilenio:



Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar la activación del subsidio.

En puntos automáticos:



Insertar la tarjeta TuLlave.

Seleccionar “Transacciones virtuales”.

Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.

Verificar el número de pasajes asignados y finalizar la transacción.

Quienes aún no tienen su tarjeta personalizada pueden consultar el punto más cercano en el sitio web oficial: www.tullaveplus.gov.co.

Con este programa, Bogotá refuerza su compromiso con una movilidad más equitativa, reconociendo el transporte como un derecho y no como un privilegio. Gracias a la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado, miles de ciudadanos podrán seguir movilizándose con dignidad y acceder a más oportunidades en la capital.