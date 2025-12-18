En vivo
Venezuela pide reunión urgente al Consejo de Seguridad de ONU tras bloqueo de Trump

Venezuela pide reunión urgente al Consejo de Seguridad de ONU tras bloqueo de Trump

"Solicitamos se convoque con carácter de urgencia a una reunión del Consejo de Seguridad para discutir la agresión estadounidense en curso contra la República Bolivariana de Venezuela y, (...) adoptar las medidas necesarias para restituir la legalidad internacional", dijo en un comunicado el despacho de Exteriores, después denunciar el mensaje que publicó Trump en la red Truth Social sobre el bloqueo.

Nicolás Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro y Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de dic, 2025

