Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gobernador de Santander habló del polémico trino que lanzó tras elección de alcalde en Bucaramanga

Gobernador de Santander habló del polémico trino que lanzó tras elección de alcalde en Bucaramanga

El mandatario de los santandereanos aprovechó su cuenta de X para felicitar, al parecer sarcásticamente, a todos aquellos que apoyaron a Cristian Portilla en las elecciones atípicas del pasado fin de semana.

