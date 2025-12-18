Gobernador de Santander habló del polémico trino que lanzó tras elección de alcalde en Bucaramanga

La elección atípica de Cristian Portilla como nuevo alcalde de Bucaramanga, celebrada el pasado domingo, no solo reconfiguró el mapa político de la capital santandereana, sino que dejó en el aire una fractura entre la Gobernación de Santander y el grupo político del exalcalde Jaime Andrés Beltrán, que retomó el poder en la Alcaldía.

Cabe recordar que Cristian Portilla superó por un amplio margen al candidato Carlos Bueno, de quien se rumoraba que era la carta del gobernador Juvenal Díaz Mateus. Al parecer, el mandatario de los santandereanos no quedó muy contento y así lo dejó ver en su cuenta de X con un mensaje que, más allá de la felicitación protocolaria, estuvo cargado de ironía y cuestionamientos políticos.

En su publicación, Díaz Mateus felicitó a Portilla, pero dedicó buena parte del mensaje a nombrar a los dirigentes políticos que, según él, respaldaron la campaña ganadora. En la lista incluyó exgobernadores, exparlamentarios, caciques electorales y figuras históricamente cuestionadas en Santander, lo que muchos interpretaron como una crítica directa a las alianzas que hicieron posible el triunfo del nuevo alcalde.

El mensaje del gobernador de Santander decía: “Quiero felicitar a Cristian Portilla por su elección como alcalde de Bucaramanga, también a todos quienes lo apoyaron: Didier Tavera, Robin Hernández, Óscar Arenas, Diego Frank Ariza, Hugo Aguilar, Mauricio Aguilar, Iván Díaz Mateus, Lina Barrera, Jaime Durán, Freddy Anaya, Óscar Villamizar, Alirio Villamizar, Bernabé Celis, Jhon Abiud, Cristian Reyes, Wilson Ramírez, Lucho Ávila, Javier Ayala, Yesid Bello, Henry Gamboa, Gustavo Ardila, Nelson Mantilla, Abelardo de la Espriella, Pacho González, Leonardo Ardilla, Martín Alonso Gutiérrez, Ramón Ramírez, Omar Lenguerke, Martín Tavera, Carlos Román, Carlos Parra, Ferley Sierra, Danovis Lozano, Álvaro Uribe, Cindy Castañeda, Chumi Castañeda”.



El mensaje cerró con una frase que terminó de marcar el tono del pronunciamiento: “Con esta elección vamos a cambiar la política en Santander. Siempre adelante, ni un paso atrás”.

En las últimas horas, Juvenal Díaz Mateus se refirió al polémico trino, que finalmente eliminó de su cuenta de X horas después de haberlo publicado. “De pronto, un mensaje mal escrito, un mensaje que se tomó de otra manera; por eso lo borré. Porque la intención era felicitar a quienes ganaron, incluido el alcalde; se malinterpretó, algunas personas me llamaron y por eso lo eliminé”, dijo el mandatario.

A pesar de haber eliminado el mensaje, Juvenal Díaz fue criticado por nombrar a figuras tan cercanas como su hermano Iván Díaz Mateus y su excuñada y actual candidata a la Cámara, Lina Barrera, además de otros dirigentes ampliamente cuestionados en la región, como Alirio Villamizar y Hugo Aguilar.

Aunque Juvenal Díaz Mateus trató de suavizar el tema con su declaración, queda en el ambiente el sinsabor de una posible confrontación en la relación entre la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander.