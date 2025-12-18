Ecopetrol y Petrobras lograron vender anticipadamente gas de Sirius; vendrá nuevo proceso de venta

Ecopetrol y Petrobras lograron vender anticipadamente el gas del megaproyecto Sirius y ahora vendrá un nuevo proceso de venta.

En total 17 compañías firmaron 66 contratos con fecha de entrega entre el 2030 y el 2025.

Sin embargo, la entrega del gas natural está condicionada a que el megaproyecto entre a operar. Sirius aún debe concretar unas 116 consultas previas, esperar la definición de 5 adicionales, y tramitar la licencia ambiental antes de comenzar la construcción de las instalaciones (que toma 3 años).

Pozo Sirius-2. Foto: Amcham

El cronograma apunta a que en 2027 se debe tomar la decisión final de inversión sobre el proyecto. Sin embargo, tanto Ecopetrol como Petrobras son optimistas.



"La comercialización del 100% de las cantidades ofrecidas en los distintos productos, demuestra la importancia del Proyecto Sirius y constituye un avance clave en la consolidación de su esquema de desarrollo", señaló Ecopetrol.