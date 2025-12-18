Invima prende las alarmas por el uso de sueros para el guayabo: efectos adversos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alertas por una práctica cada vez más común entre los colombianos, especialmente en temporadas de fiestas: el uso de sueros de rehidratación oral para aliviar el guayabo o la resaca tras el consumo de alcohol.

Aunque muchos los consideran inofensivos, la autoridad sanitaria advirtió que su uso indebido puede generar efectos adversos y llevar incluso a urgencias médicas.

La advertencia fue hecha por Francisco Rossi, director del Invima, en entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, donde explicó que existe una percepción equivocada frente a estos productos, impulsada por la moda y la publicidad.

Rossi fue claro en señalar que las sales de rehidratación oral son medicamentos, así sean de venta libre. “Han sido evaluados y registrados como medicamentos, con composiciones muy específicas. No son agua ni bebidas para consumo cotidiano”, explicó.



El director del Invima recordó que estos productos han sido fundamentales en la salud pública, especialmente en la reducción de la mortalidad infantil por deshidratación. Sin embargo, su uso debe limitarse a las condiciones médicas para las cuales fueron diseñados.

Sueros Foto: Invima, referencia

¿Cuál es el problema de tomar sueros para el guayabo?

Según el Invima, el principal riesgo está en utilizarlos para fines que no corresponden, como “curar” la resaca o compensar excesos de alcohol. Esta práctica puede generar una falsa sensación de seguridad y llevar a abusos.

“El gran riesgo es provocar un desequilibrio hidroelectrolítico, que puede tener múltiples consecuencias médicas”, advirtió Rossi. Aunque no se han reportado muertes, sí existen casos de personas que han terminado en servicios de urgencias por el uso inadecuado de estos sueros.



Efectos adversos del uso excesivo de sueros

El Invima alertó que consumir este tipo de medicamentos sin indicación puede causar:



Alteraciones en los niveles de sodio y potasio.

Sobrecarga renal.

Náuseas, vómito y malestar general.

Complicaciones que requieren atención médica de urgencia.

Por esta razón, la entidad insiste en que no deben verse como una solución rápida para los excesos.



¿Qué recomienda el Invima para la resaca?

Desde el punto de vista médico y regulatorio, Rossi fue contundente: el guayabo no es una condición médica que requiera medicamentos. En su lugar, recomendó alternativas más seguras y tradicionales. Entre las opciones sugeridas están:



Beber agua de manera progresiva.

Consumir caldos o sopas.

Tener un desayuno balanceado.

Descansar adecuadamente.

Diferencia entre sueros y bebidas deportivas

El director del Invima también aclaró que bebidas como Gatorade u otras similares no son medicamentos y tienen concentraciones diferentes, pensadas para deportistas y actividades de alta exigencia física, no para tratar los efectos del alcohol.

El llamado final del Invima es a informarse y usar los medicamentos de forma responsable. “No todo se resuelve con un suero”, concluyó Rossi, quien confesó que, ante un exceso, prefiere ser del “team caldito” antes que del “team sueros”.