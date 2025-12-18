En vivo
Blu Radio  / Salud  / Invima prende las alarmas por el uso de sueros para el guayabo: efectos adversos

Invima prende las alarmas por el uso de sueros para el guayabo: efectos adversos

El director del Invima, Francisco Rossi, habló de los efectos en la salud de usar sueros como una supuesta solución a las resacas por exceso de alcohol.

