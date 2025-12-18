Barrio Obrero se prepara para la Calle de la Salsa como preámbulo a la Feria de Cali 2025

Se ultiman los detalles de Feria al Obrero: Calle de la Salsa, evento pre-feria que se realizará este 19 de diciembre en el tradicional barrio Obrero, ubicado en el centro de la ciudad. Esta actividad se hace como ante sala de la versión N.º 68 de la Feria de Cali, que arranca la próxima semana.

El concierto pre-feria contará con la participación de grandes exponentes de la salsa, tanto internacionales como locales, y más de siete agrupaciones musicales. El evento también busca reactivar la economía de esa zona, cuna de la salsa caleña.

"El barrio Obrero le abre sus puertas al mundo entero con este evento pre-feria. Esto se hace para mostrarles a todos los caleños y visitantes lo que significa el barrio Obrero para la ciudad y para la salsa. Así que es imperdible, es el preámbulo de la Feria de Cali, y acá hay de todo: es un evento de turismo, cultura y comunidad", dijo María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo de la Alcaldía de Cali.

Para este concierto, que es gratuito, las autoridades dispondrán de un equipo de uniformados de la Policía para garantizar la seguridad y de agentes de tránsito para evitar congestiones vehiculares por el cierre de algunas vías en la zona.



"Los cierres principales son la calle 22 y la calle 23. Por ejemplo, la calle 23 va a estar cerrada desde la carrera 10 hasta la 11D, y la carrera 11 la vamos a tener cerrada desde la calle 23 hasta la calle 22, esto hasta el otro día cuando finalice el evento", manifestó Ricardo Rengifo, quien hace parte del equipo de Prevención y Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad.

Sobre la inconformidad que hace algunos días manifestaron los habitantes y comerciantes del sector por el poco avance que tenían las intervenciones en las vías, desde la alcaldía señalaron que las adecuaciones de las calles aún continúan.

"Nosotros queremos hacer todo esto para la gente del barrio Obrero y, por supuesto, para la comunidad. Allá los trabajos continúan, las obras siguen, entendiendo que tenemos un compromiso con la ciudadanía de lograr una transformación en tiempo récord en el primer trimestre del 2026", explicó María Alexandra Pacheco, gerente de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU).

Las diferentes actividades y conciertos iniciarán desde las 2 de la tarde, y artistas como Ángel Lebrón, Henry Fiol, Kim de los Santos, Alfredito de La Fe y el grupo Melasa hacen parte de la nómina de invitados especiales, así como otros artistas locales.