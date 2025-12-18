Petro rechaza llamado de Maduro a los militares: “No tiene por qué darles órdenes”

El presidente Gustavo Petro llamó nuevamente dictador al líder del régimen venezolano, a Nicolás Maduro, e insistió en que no apoyaría una invasión al vecino país, pero también rechazó la invitación que hizo Maduro a que los militares colombianos se unieran a proteger la soberanía de Venezuela.

“No apoyo a una dictadura. Apoyo una salida política negociada y pacífica exclusivamente de las fuerzas de Venezuela y su pueblo. Porque creo en la soberanía popular. Ahora, apoyo una invasión, ni por el chiras. Maduro no tiene porque darle órdenes a los militares. La única manera de que estas dos naciones se junten, Panamá, Ecuador, colombia y Venezuela, es con el poder constituyente y la asamble. Mientras eso no pase nadie puede dar órdenes al otro ejército”, dijo.

El mandatario también habló del ELN, a propósito del paro que afectó en al menos 13 departamentos del país, entre ellos Antioquia, Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó, Arauca, Bolívar y Nariño, y los 51 hostigamientos que se reportaron en los últimos días.

“La única organización armada binacional integrada por venezolanos y colombianos se llama ELN que se dedicó a traficar cocaína y matar campesinos. Es un enemigo de Latinoamérica”