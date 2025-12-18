Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 18 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Paisita Noche volvió a ubicarse entre los juegos de azar más consultados en Colombia tras el sorteo realizado el jueves, 18 de diciembre de 2025. Como es habitual en cada jornada nocturna, este tradicional chance mantuvo la expectativa de miles de apostadores que revisan a diario los resultados con la ilusión de acertar la combinación ganadora.Su constancia, facilidad de participación y presencia diaria lo han consolidado como una de las opciones preferidas por quienes siguen de cerca los resultados del chance noche tras noche.
Según el informe emitido por el operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los jugadores en esta jornada fue la siguiente:
Una vez publicado el resultado, los participantes pueden verificar sus apuestas y confirmar posibles premios a través de los canales oficiales. Estas plataformas también permiten consultar sorteos anteriores, revisar números jugados y llevar un control histórico, una herramienta clave para quienes participan de manera frecuente.
El plan de premios del Paisita Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, con pagos que varían según la cantidad de cifras acertadas. Esta estructura permite optar por jugadas sencillas o apuestas de mayor riesgo, con premios más altos
.Aciertos por cifras finales
Estas modalidades suelen ser las más elegidas por quienes prefieren apuestas simples.
Aciertos de tres cifras
Aciertos de cuatro cifras
Es importante recordar que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más tradicionales y populares del país. Su principal característica es su sorteo diario, que permite a los jugadores participar todos los días y consultar resultados de forma constante.
Gracias a su frecuencia, facilidad de juego y un plan de premios claramente definido, el Paisita Noche se mantiene como una de las opciones más representativas dentro de los juegos de azar en Colombia, consolidándose como un referente para quienes siguen de cerca los resultados del chance.