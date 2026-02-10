Anuncios en ChatGPT: 10 de febrero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este martes, 10 de febrero:



Empezaron los anuncios publicitarios en ChatGPT en los perfiles que no tienen suscripción.

Juanita Kremer contó cómo la tecnología de carros de carreras se hace presente en los autos convencionales de Porsche: desde el turbo eléctrico hasta la seguridad.

La abogada Rocío Jiménez explicó cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los padres de familia a llegar a un acuerdo de la cuota alimentaria cuando se divorcian.