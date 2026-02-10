Anuncios en ChatGPT: 10 de febrero de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este martes, 10 de febrero:
- Empezaron los anuncios publicitarios en ChatGPT en los perfiles que no tienen suscripción.
- Juanita Kremer contó cómo la tecnología de carros de carreras se hace presente en los autos convencionales de Porsche: desde el turbo eléctrico hasta la seguridad.
- La abogada Rocío Jiménez explicó cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los padres de familia a llegar a un acuerdo de la cuota alimentaria cuando se divorcian.