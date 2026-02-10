Padres de familia protestan por falta de docentes en colegio del oriente de Cali

Padres de familia de la Institución Educativa Liceo Marisol, ubicada en el barrio Manuela Beltrán, en el oriente de Cali, realizaron una protesta a las afueras de la sede educativa para exigir la contratación de docentes y permitir el inicio de clases de sus hijos.

Según los padres de familia y líderes comunitarios, cerca de 700 estudiantes se han visto afectados, a lo que se suma la falta de contratación de personal de aseo y vigilancia en el plantel educativo.

“Recogimos firmas y presentamos un derecho de petición el pasado 17 de diciembre, solicitando a la Secretaría de Educación garantías para que el colegio, al pasar a ser público, no perdiera clases. Las clases iniciaron el 2 de febrero y aún no contamos con docentes. Supuestamente hay cuatro profesores para toda la institución, cuando se requieren entre 28 y 32”, afirmó Jeimy Bravo, madre de familia.

La Secretaría de Educación de Cali señaló que, tras una reunión con los padres de familia, se acordó que para el próximo lunes 16 de febrero estará nombrado el 80 % de los docentes, lo que permitirá avanzar en la normalización de las actividades académicas.



“El balance del proceso de asignación de docentes es el siguiente: en traslados tenemos 12 notificados, de los cuales cinco ya están ubicados y siete tienen recursos en trámite. En cuanto a los docentes etnoeducativos, dos ingresan este miércoles, tres el jueves y 13 el lunes, tal como se acordó con los padres”, explicó César López, subsecretario administrativo y financiero de la Secretaría de Educación de Cali.

Finalmente, la dependencia informó que ya se adelantó la contratación de personal administrativo, servicios generales, aseo y vigilancia, así como la formalización del contrato de arrendamiento de la sede. Además, se anunció que con horas extras se buscará recuperar las clases perdidas.