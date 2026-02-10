En vivo
Pacífico

Asesinan a hombre afuera de una compraventa de vehículos en el norte de Cali

Unidades de Policía y el CTI permanecen en el sitio, recolectando todo el material probatorio del lugar. Se desconocen las causas del crimen.

