Asesinan a hombre afuera de una compraventa de vehículos en el norte de Cali

Alrededor del mediodía de este martes se registró un ataque sicarial en el norte de Cali, a la altura de la Avenida Vásquez Cobo con calle 34 norte, frente a la sede administrativa del Deportivo Cali, hecho que desató el pánico entre trabajadores y transeúntes de la zona, que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Según algunos testigos del hecho, hombres armados llegaron en motocicleta y atacaron a disparos a un hombre que se encontraba en un negocio de compraventa de vehículos. La víctima fue identificada como Jhon Jairo Moreno Rodríguez, quien, al parecer, laboraba por la zona.

La Policía llegó al sitio de la balacera, acordonando la zona y cerrando por completo ambas calzadas de la avenida Vásquez Cobo, mientras se realizan las respectivas labores de levantamiento.

"En una oportuna y muy rápida reacción de nuestras unidades de Policía en el sector. Se logra la captura de dos personas, las cuales portaban dos armas de fuego y se movilizaban en una motocicleta. Este hecho está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación y nuestra Policía Judicial Sijín", señaló el teniente coronel Javier Martín, comandante operativo (e) de la Policía Cali.



Unidades de Policía y el CTI permanecen en el sitio, recolectando todo el material probatorio del lugar. Se desconocen las causas del crimen ni quienes serían los responsables.

Las autoridades tratan de establecer si esta balacera tendría relación con otro hecho registrado días atrás, donde varios vehículos ubicados en esa compraventa fueron incinerados.