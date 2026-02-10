En vivo
Accidentes con embarcaciones en Puerto Berrío y Turbo dejan una persona muerta y dos desaparecidas

Accidentes con embarcaciones en Puerto Berrío y Turbo dejan una persona muerta y dos desaparecidas

En el Urabá antioqueño pescadores salieron al mar a pesar de las condiciones adversas y allí fueron golpeados por las olas, ocasionando la muerte de uno de los lugareños.

