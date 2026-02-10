Accidentes con embarcaciones en Puerto Berrío y Turbo dejan una persona muerta y dos desaparecidas

Las lluvias no solo han azotado fuertemente al Urabá antioqueño con inundaciones y deslizamientos de tierra, ahora las difíciles condiciones meteorológicas ocasionaron que una embarcación de pescadores fuera golpeada por las olas, tumbando a sus seis ocupantes a mar abierto.

El reporte entregado por las autoridades deja en evidencia que los hombres salieron desde el municipio de Turbo a pesar de las advertencias por el mal tiempo que persiste en la zona y una vez comenzaron sus labores fueron sorprendidos por el fuerte oleaje que embistió a la embarcación.

Como saldo del siniestro marítimo cuatro personas que pudieron llegar por sus propios medios a la orilla, uno de los hombres fue hallado sin vida cerca al lugar del naufragio y otro permanece desaparecido. El capitán Andrés Henao, comandante de la Estación de Guardacostas de Tumaco, se refirió a las labores de búsqueda.

"En estos momentos, las unidades de guardacotas de la Fuerza Naval del Caribe intensifican las labores de búsqueda para dar con el paradero del tripulante desaparecido, pese a las difíciles condiciones climáticas que maneja el sector", aseguró Henao.



Pero no es único caso que lamentar relacionado con embarcaciones en el departamento de Antioquia, ya que en el municipio de Puerto Berrío se reportó un accidente entre una lancha y uno de los muelles que hay en la zona, producto del fuerte impacto un hombres de 76 años cayó a las aguas del río Magdalena y aún no ha sido encontrado.

Por el momento las autoridades en esta zona del Magdalena Medio se encuentran adelantando las labores de búsqueda aguas abajo para tratar de dar con el paradero del adulto mayor que fue el único afectado por el accidente, cuyas causas también son causa de investigación.