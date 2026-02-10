Video captó asesinato de exfutbolista argentino por su hermano durante riña en vía pública

El mundo del deporte en Argentina está de luto tras confirmarse el asesinato de Lucas Ignacio Pires, exjugador del club Almirante Brown, en hechos ocurridos en la localidad de Rafael Castillo, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con información oficial, el exdelantero, de 29 años, resultó gravemente herido durante una riña callejera registrada el pasado viernes. En medio del altercado, Pires sufrió una lesión en uno de sus brazos con un objeto cortopunzante, lo que le provocó una fuerte pérdida de sangre. Aunque el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Presidente Néstor Kirchner, falleció minutos después debido a la gravedad de la herida.

Las autoridades judiciales confirmaron que el principal sospechoso es su propio hermano, Marcos Pires, quien fue identificado gracias a grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en el sector.

Este es el video donde se puede observar al hombre durante la riña



Lucas Pires, ex futbolista de Almirante Brown, fue asesinado por un corte en un brazo con una botella rota en una pelea. pic.twitter.com/zVKPhPK9Yq — Gonzalo (@gonziver) February 9, 2026

El material audiovisual permitió a la Fiscalía de Homicidios de La Matanza avanzar rápidamente en la investigación.

Tras permanecer prófugo durante varios días, el señalado agresor se presentó voluntariamente ante la justicia este martes y confesó su responsabilidad en el crimen, según confirmaron algunos medios locales. El caso quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, mientras se define la situación jurídica del detenido, quien tendría antecedentes penales.

Lucas Pires tuvo un paso profesional por Almirante Brown entre 2015 y 2016. El club emitió un comunicado expresando su pesar por lo ocurrido y enviando condolencias a la familia y amigos del exfutbolista. En redes sociales, excompañeros y allegados también manifestaron mensajes de solidaridad.

"El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos", señalaron en sus redes sociales.