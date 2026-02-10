Continúa protesta de trabajadores del ICBF en Barranquilla: el paro ya completa una semana

Desde el pasado 4 de febrero no hay atención a usuarios ni a los programas de primera infancia en el centro zonal del ICBF que está ubicado en el suroccidente de Barranquilla, debido al paro indefinido en el que se han declarado allí los trabajadores para denunciar las malas condiciones de infraestructura que ponen en riesgo la salud de empleados y familias.

Los trabajadores en paro reconocen que se están represando los casos porque solo se les brinda atención a las situaciones urgentes y los funcionarios no tienen acceso a las oficinas, pero afirman que se mantendrán en su protesta hasta que mejoren las condiciones de la sede para atender a los menores de edad y a sus familias, pues les toca laborar en hacinamiento y en una riesgosa infraestructura que presenta fallas eléctricas, problemas de humedad y hasta insalubridad.

ICBF en Barranquillla // Foto: Google Maps

"Las condiciones de insalubridad en el centro zonal suroccidente están relacionadas con presencia de roedores, animales en descomposición, olores intensos y moscas, gusanos que caen de los techos, dado que los roedores quedan en descomposición", detalló Alejandro Camargo, miembro del sindicato de trabajadores Sintrafamiliar Atlántico.

"Estas son condiciones que persisten en diversas áreas y que han sido reiteradamente puestas en conocimiento de la administración para control y saneamiento, pero nada. Existe una clara debilidad de riesgos ambientales denunciados y la urgencia de acciones correctivas", agregó.



Así, los trabajadores exigen a la nueva directora del ICBF del Atlántico que los reubiquen en mejores instalaciones, pues sienten que el hacinamiento los está asfixiando y las plagas los están enfermando a todos.