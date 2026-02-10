Gobernadores piden usar saldos no ejecutados de regalías para atender emergencia por invierno

La Federación Nacional de Departamentos hizo una propuesta para atender la ola invernal que se presenta en diferentes zonas del país pero especialmente en el departamento de Córdoba.

Los gobernadores piden que para atender la emergencia se utilicen los saldos no ejecutados de las regalías que son administrados por la nación.

“Ante la necesidad de la declaratoria de emergencia económica y ambiental en razón de las graves inundaciones en la región Caribe y Pacífica del país, desde la Federación Nacional de Departamentos (FND), se propuso como una alternativa para la atención, mitigación y restablecimiento de las zonas afectadas, la utilización de saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías en las carteras ministeriales, que ascienden a más de 6 billones de pesos y corresponden a los recursos disponibles de Ambiente (1,5 billones) y Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) (4,6 billones)”, dice el comunicado de la federación.

La propuesta se le hizo formalmente al Gobierno durante el consejo de ministros liderado por el presidente Gustavo Petro en Montería. La idea la llevó a la mesa el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.



Inundaciones en Córdoba Foto: EFE

"Los gobernadores no estamos en contra de la declaratoria de emergencia ni de que en virtud de la misma se busquen alternativas para atenderla. Lo que buscamos es una concertación con los mandatarios territoriales que permita una estrategia de recaudo efectiva, acorde con la propuesta del Gobierno nacional, sin afectar ni violar la autonomía territorial de los ya limitados ingresos de los departamentos", señaló el Gobernador Zuleta.