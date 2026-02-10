Alcaldes de 10 municipios de Córdoba no fueron escuchados en consejo de ministros de Petro

Es una batalla contra el agua la que se vive en Córdoba, donde ya hay municipios que cumplen diez días de estar bajo inundaciones. El problema ya no es solo por las lluvias, sino también por las crecientes súbitas que llegan desde las zonas altas.

Según el último censo van 51.000 familias damnificadas, lo que eleva por encima de las 200.000 las personas afectadas. Una crisis que se registra en 24 municipios, pero que se intensifica en unos más que en otros.

Por esto mismo, anoche los alcaldes de Puerto Libertador, Canalete, Puerto Escondido, Cotorra, Tierralta, Cereté, Moñitos, Los Cordobas, Lorica y Ciénaga de Oro llegaron al consejo de ministros para ser escuchados, pero solo dejaron ingresar al recinto a los gobernadores de Córdoba y Sucre y al alcalde de Montería.

Los otros mandatarios se quedaron sentados en el piso a las afueras del punto de la reunión.



Los mandatarios, según declararon a medios, llegaron con la esperanza de ser escuchados. Su espera se extendió por más de cuatro horas y algunos, como los alcaldes de Cereté, Los Córdobas y Ciénaga de Oro, prefirieron irse ante la larga espera.

Finalmente, el grupo que se quedó fue atendido por funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo. Allí expusieron los problemas que enfrenta cada municipio, pese a que el propósito inicial era ser escuchados por Gustavo Petro.

"Es una angustia porque no sabemos cómo vamos a recuperar lo que muchas personas perdieron. En estos momentos tenemos dos corregimientos incomunicados porque las vías están colapsadas. Necesitamos ayudas humanitarias, colchonetas, hamacas, maquinaria amarilla para rehabilitar las vías. Hoy más que nunca necesitamos la ayuda del gobierno nacional para que Puerto Escondido vuelva a tener unas condiciones dignas", manifestó Ivya Marzola, mandataria de Puerto Escondido, mientras esperaba que la atendieran.

"Estamos en crisis porque lo que le vamos a pedir a nuestro presidente es que nos ayude a reactivar nuestra economía. Que nos ayude en esas vías. que nos ayude a reconstruir a Canalete. Son familias rurales que lo han perdido todo. Tenemos alrededor de cinco mil familias damnificadas", manifestó la alcaldesa de Canalete.

Los mandatarios lamentaron no haber sido incluidos en el consejo de ministros, aunque sus peticiones fueron atendidas por la UNGRD hasta entrada la medianoche.