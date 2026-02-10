Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, martes 10 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más populares y consultados en Colombia. A diario, miles de apostadores revisan el resultado oficial con la expectativa de conocer si su número fue el ganador, lo que ha convertido a este juego en una referencia obligada para quienes participan desde las primeras horas del día.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 10 de febrero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
Los premios del Dorado Mañana varían según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales, establecidos por cada peso apostado, son los siguientes:
Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales cuando esta coincide con otras cifras del resultado oficial.
El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales se publican después de las 11:00 a. m. No se efectúan sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que los jugadores deben tener en cuenta este calendario antes de realizar sus apuestas.
Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite que el proceso de pago se realice de forma ágil, segura y confiable, garantizando transparencia para los ganadores de este tradicional sorteo de chance en Colombia.