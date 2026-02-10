Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, martes 10 de febrero de 2026

El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más populares y consultados en Colombia. A diario, miles de apostadores revisan el resultado oficial con la expectativa de conocer si su número fue el ganador, lo que ha convertido a este juego en una referencia obligada para quienes participan desde las primeras horas del día.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 10 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 10 de febrero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 9 febrero 2026 1950 - 7 Dorado Mañana 7 febrero 2026 4848 - 7 Dorado Mañana 6 febrero 2026 5554 - 7 Dorado Mañana 5 febrero 2026 6073 - 6 Dorado Mañana 4 febrero 2026 5146 - 3 Dorado Mañana 3 febrero 2026 8537 - 8 Dorado Mañana 2 febrero 2026 9801 - 6 Dorado Mañana 31 enero 2026 0909 - 9 Dorado Mañana 30 enero 2026 8632 - 7 Dorado Mañana 29 enero 2026 6425 - 9 Dorado Mañana 27 enero 2026 9135 - 5

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

Los premios del Dorado Mañana varían según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales, establecidos por cada peso apostado, son los siguientes:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): 5 veces lo apostado

Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales cuando esta coincide con otras cifras del resultado oficial.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales se publican después de las 11:00 a. m. No se efectúan sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que los jugadores deben tener en cuenta este calendario antes de realizar sus apuestas.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite que el proceso de pago se realice de forma ágil, segura y confiable, garantizando transparencia para los ganadores de este tradicional sorteo de chance en Colombia.