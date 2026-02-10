En vivo
Ambiente advierte problemas con disposición de basuras: incrementan riesgos de salud en Bogotá

Ambiente advierte problemas con disposición de basuras: incrementan riesgos de salud en Bogotá

La mala disposición de basuras desata plagas y riesgos respiratorios en Bogotá. Ambiente advierte que la salud pública está en riesgo.

