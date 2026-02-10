Llega nueva SUV eléctrica, con casi 500 km de autonomía y que desafía a BYD, Chery y más

El portafolio de SUVs eléctricos en Colombia incorpora un nuevo modelo con la llegada de la Geely EX5, una SUV completamente eléctrica que amplía la oferta disponible en el segmento de camionetas medianas.

El modelo hace parte de la estrategia de nuevas energías de la marca china en el país y se suma a un segmento en el que ya participan fabricantes como BYD, Chery, GAC, MG y otras marcas de origen asiático.

La EX5 está orientada al uso urbano y familiar, con una configuración que combina propulsión eléctrica, sistemas de asistencia a la conducción y una cabina de dimensiones amplias, en línea con las exigencias actuales del segmento.

Geely EX5

Batería y autonomía del Geely EX5

En cuanto a su sistema de propulsión, la Geely EX5 está equipada con una batería de 60,22 kWh, que le permite alcanzar una autonomía de hasta 490 kilómetros bajo el ciclo NEDC, que la posiciona dentro del rango habitual de las SUV eléctricas que actualmente se comercializan en el país.



El modelo incorpora capacidad de carga rápida, lo que facilita la recuperación de energía en tiempos reducidos, lo que también es relevante para su uso cotidiano, especialmente en contextos urbanos y desplazamientos intermunicipales, donde la planificación de recargas es un factor determinante.



Seguridad del SUV

Uno de los ejes del diseño de la Geely EX5 es la incorporación de tecnologías de seguridad. El modelo cuenta con un conjunto de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), disponibles en la versión EX5 Max, que incluyen funciones como frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego y visión periférica de 360 grados.



Estos sistemas están orientados a apoyar la conducción tanto en ciudad como en carretera, y se integran con elementos de seguridad pasiva que forman parte de la estructura del vehículo.

La presencia de estas asistencias ubica a la EX5 dentro de los estándares actuales del segmento eléctrico.



Diseño interior del EX5

La configuración interior de la Geely EX5 prioriza el espacio y la funcionalidad. Su distancia entre ejes permite una distribución amplia para los pasajeros, tanto en las plazas delanteras como traseras, lo que la orienta a un uso familiar o de transporte cotidiano.



El interior incorpora una cabina digital con pantallas de gran formato, desde las cuales se gestionan funciones de navegación, conectividad y ajustes del vehículo.

La integración tecnológica se complementa con sistemas de conectividad avanzada y la posibilidad de actualizaciones remotas, que permiten mantener vigentes algunas funciones del sistema.

A nivel de confort, el vehículo incluye climatización eficiente, materiales orientados a la durabilidad y un nivel de insonorización acorde con la propulsión eléctrica.