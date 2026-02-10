Vacuna rusa contra el cáncer de colon avanza a ensayos con primeros pacientes

La medicina personalizada da un nuevo paso en Rusia con el inicio de las pruebas clínicas de una vacuna terapéutica dirigida contra el cáncer de colon. La Agencia Federal Médica y Biológica (FMBA, por sus siglas en ruso) confirmó que ya fueron seleccionados los primeros pacientes que recibirán este innovador tratamiento, desarrollado a partir de las características genéticas individuales de cada tumor.

El proyecto, denominado Oncopept, cuenta con la autorización previa del Ministerio de Salud ruso para su uso clínico en casos de cáncer colorrectal. El anuncio fue realizado por Veronika Skvortsova, directora de la FMBA, durante una rueda de prensa celebrada con motivo del Día de la Ciencia Rusa, donde destacó el potencial del enfoque personalizado para mejorar la eficacia de las terapias oncológicas.

A diferencia de las vacunas preventivas tradicionales, Oncopept es una vacuna terapéutica diseñada específicamente para cada paciente. Su desarrollo comienza con el análisis minucioso del material genético del tumor, que se obtiene mediante una biopsia o durante una intervención quirúrgica. A partir de estas muestras, los científicos aplican un algoritmo bioinformático propio que permite identificar mutaciones únicas presentes en las células cancerosas.

Con esa información, los investigadores sintetizan un conjunto exclusivo de péptidos, es decir, fragmentos proteicos muy cortos que reflejan las mutaciones específicas del tumor del paciente. Estos péptidos son el componente clave de la vacuna. Según explicó Skvortsova en declaraciones anteriores, al ser administrados, actúan como una especie de “manual de instrucciones” para el sistema inmunitario, entrenándolo para reconocer y atacar de forma selectiva las células malignas sin dañar el tejido sano.



El interés por este tratamiento ha superado las expectativas iniciales. De acuerdo con la FMBA, cerca de 400 personas han presentado solicitudes para participar en el programa, procedentes no solo de distintas regiones de Rusia, sino también de países como Estados Unidos, Países Bajos, Israel y otras naciones. Tras un proceso de consultas médicas y evaluación, ya se ha definido el primer grupo de pacientes. En estos casos, las muestras tumorales han sido recolectadas y la producción de las vacunas personalizadas está en marcha.

El desarrollo de Oncopept forma parte de una estrategia más amplia de la FMBA para avanzar en la creación de vacunas terapéuticas contra distintos tipos de cáncer. En este sentido, Skvortsova adelantó que la agencia planea solicitar la aprobación de una vacuna personalizada contra el glioblastoma, uno de los tumores cerebrales más agresivos, durante el segundo trimestre de 2026. Además, se prevé que una vacuna dirigida al tratamiento del melanoma sea presentada para su evaluación regulatoria hacia finales de este mismo año.

Estos avances reflejan una tendencia creciente en la oncología moderna: abandonar los tratamientos estandarizados y apostar por soluciones diseñadas a medida, con el objetivo de aumentar la precisión terapéutica y mejorar la calidad de vida de los pacientes.