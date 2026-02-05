Rusia y Ucrania acordaron un intercambio de prisioneros en negociaciones en Abu Dabi

Rusia y Ucrania acordaron un nuevo intercambio de prisioneros en las "productivas" conversaciones mantenidas en Abu Dabi bajo la mediación de Washington, dijo este jueves el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien destacó que aún queda trabajo por delante.

"En el día de hoy, las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron intercambiar a 314 prisioneros — el primer intercambio de este tipo en cinco meses", anunció Witkoff en redes sociales.

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin Fotos: AFP

"Este resultado se logró a partir de conversaciones de paz que han sido detalladas y productivas", aunque "queda mucho trabajo por hacer", añadió.



Negociaciones

Ucrania y Rusia continúan este jueves sus negociaciones de paz en presencia de representantes estadounidenses en Abu Dabi, en un contexto de presión constante por parte de Moscú, que sigue intentando imponer sus condiciones a Kiev.

Las conversaciones, en las que Estados Unidos interviene como mediador, son el último capítulo de una serie de esfuerzos para parar la guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.



"El segundo día de conversaciones en Abu Dabi empezó. Estamos trabajando en los mismos formatos que ayer: consultas trilaterales, trabajo en grupo y el posterior alineamiento de posiciones", declaró el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov.

Al término de la primera jornada de conversaciones el miércoles, Kiev indicó que las negociaciones fueron "sustanciales y productivas", aunque sin ningún progreso aparente, excepto un nuevo intercambio de prisioneros "en un futuro próximo", según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Este es el único resultado concreto al que llegaron ambas partes en diálogos anteriores celebrados en Turquía en 2025.

Pero el negociador de Moscú, Kirill Dmitriev, sostuvo este miércoles que sí que "hay un avance".