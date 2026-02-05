En vivo
Rusia y Ucrania acordaron un intercambio de prisioneros en negociaciones en Abu Dabi

Rusia y Ucrania acordaron un intercambio de prisioneros en negociaciones en Abu Dabi

Las conversaciones, en las que Estados Unidos interviene como mediador, son el último capítulo de una serie de esfuerzos para parar la guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

