Fajardo confirmó que no participará en ninguna consulta e irá directo a primera vuelta

Fajardo confirmó que no participará en ninguna consulta e irá directo a primera vuelta

Sergio Fajardo confirmó que no irá a consultas interpartidistas, competirá en primera vuelta y propuso una Nueva Mayoría para enfrentar la polarización y los extremos políticos.

