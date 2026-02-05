Fajardo confirmó que no participará en ninguna consulta e irá directo a primera vuelta

El precandidato Sergio Fajardo no cambió de parecer y anunció que no participará en consultas interpartidistas por lo que irá directo a la primera vuelta presidencial.

Fajardo ropuso construir una “Nueva Mayoría” entre sectores moderados y aseguró que su apuesta política busca enfrentar los extremos y reducir la polarización. "Arrancamos desde atrás. Los extremos quieren que nuestra alternativa desaparezca. El camino es largo y estrecho. Faltan 115 días para esa primera vuelta y tenemos mucho trabajo por hacer. El reto es grande y lo vamos a conseguir", aseguró.

Además, señlaó que "hará los esfuerxos necesrioa para quienes comparten esta visión del país: "Colombia necesita sumar, no dividir; escuchar, no imponer; construir, no destruir".

Noticia en desarrollo...