En 25 ciudades la gasolina aún no baja $500; Gobierno anuncia controles más estrictos

El Gobierno nacional anunció un refuerzo en los controles para verificar que la rebaja de 500 pesos por galón en el precio de la gasolina se refleje de manera completa en todo el país, tras identificar que en 25 ciudades la disminución no se ha aplicado como fue ordenado.

De acuerdo con el seguimiento del Ministerio de Minas y Energía, en esas ciudades la reducción promedio ha sido de apenas 300 pesos por galón, lo que evidencia un traslado parcial del ajuste al consumidor.

Además, según el Gobierno, en la mayoría de los más de 1.100 municipios del país no existirían razones económicas para retrasar la reducción total, por lo que el precio debería reflejar de inmediato los 500 pesos menos por galón.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reiteró que la reducción en el precio de la gasolina es una decisión obligatoria y que su objetivo es aliviar el gasto de los hogares. Por ello, insistió en que todos los agentes del mercado deben cumplir la medida sin excepciones.



“Estamos aquí con la Superintendente de Industria y Comercio para reforzar las acciones articuladas que garanticen el cumplimiento de la medida adoptada por el Gobierno nacional de reducir el ingreso al productor de la gasolina corriente”, afirmó.

Por su parte, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, anunció operativos de verificación en los territorios donde se han detectado rezagos o se han recibido denuncias ciudadanas. La SIC revisará especialmente los argumentos relacionados con inventarios y advirtió que cualquier aplicación gradual de la rebaja solo puede ser temporal.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que reporten irregularidades y contribuyan al control social, con el fin de garantizar que la rebaja se aplique de manera efectiva en todas las estaciones de servicio del país.