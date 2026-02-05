En vivo
En 25 ciudades la gasolina aún no baja $500; Gobierno anuncia controles más estrictos

En 25 ciudades la gasolina aún no baja $500; Gobierno anuncia controles más estrictos

El Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio intensificaron la vigilancia luego de detectar que, en al menos 25 ciudades, la reducción anunciada en el precio de la gasolina solo se ha aplicado de forma parcial.

