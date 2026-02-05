Canciller reveló que Colombia negocia con Ecuador propuesta para evitar aranceles: “Sería mutuo”

En conversación con Blu Radio la ministra de relaciones exteriores, Rosa Villavicencio, aseguró que ya hay negociaciones en curso con Ecuador para evitar los aranceles de 30% anunciados por parte y parte.

La canciller explicó que Colombia hizo una propuesta a ese país relacionada con seguridad y otras medidas anunciadas y están a la espera de una nueva reunión este fin de semana.

“Estamos en un proceso de negociación. Hicimos una propuesta y ellos hicieron una contrapropuesta. Debemos reunirnos este fin de semana o a más tardar el siguiente, los ministerios, para llegar a un acuerdo sobre la tarifa que le han puesto al gas. Estamos buscando alternativas desde Minminas. Por otra parte, frente a la venta de energía a determinado precio, es difícil porque eso es variable. Sin embargo, sí hay que buscar alternativas. Los otros aspectos son en materia de seguridad y no son complejos porque nosotros estamos comprometidos a erradicar en nuestra frontera 5.000 hectáreas de área de coca y reforzar la presencia del Ejército para combatir el crimen”.

La canciller también aseguró que Colombia está dispuesta a retirar la medida anunciada para un grupo de productos provenientes de Ecuador si ese país hace lo mismo. Cabe mencionar que esta guerra arancelaria, como la calificó ayer el presidente Gustavo Petro, comenzó luego de que su homólogo Daniel Noboa tomara la decisión de gravar importaciones de Colombia, argumentando que había poca cooperación en las fronteras para combatir el crimen organizado.



Desde ese momento el Gobierno ha intentado tener comunicación entre jefes de Estado; sin embargo, por parte del vecino país no ha habido respuesta y por eso una de las peticiones durante la reunión con Trump fue que haya mediación del Gobierno de EE. UU. para superar este problema diplomático.