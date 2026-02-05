En vivo
Blu Radio  / Economía  / Contraloría evidenció malos manejos de recursos públicos por más de $4.000 millones en Fedearroz

Contraloría evidenció malos manejos de recursos públicos por más de $4.000 millones en Fedearroz

La Contraloría General encontró que recursos públicos del Fondo Nacional del Arroz habrían sido usados para mejorar una planta privada de Fedearroz en César, lo que podría constituir un uso indebido de dineros públicos.

