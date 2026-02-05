En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Daniel Quintero
Pacto Histórico
Iván Cepeda

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cinco viviendas evacuadas tras deslizamiento de tierra en Dabeiba, Antioquia

Cinco viviendas evacuadas tras deslizamiento de tierra en Dabeiba, Antioquia

Para atender los daños que viene generando el agua, la Gobernación de Antioquia informó que mantiene activos 40 frentes de maquinaria amarilla ante las graves afectaciones por las lluvias en vías del departamento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad