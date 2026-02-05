Cinco viviendas evacuadas tras deslizamiento de tierra en Dabeiba, Antioquia

Un deslizamiento de tierra registrado recientemente encendió las alertas de las autoridades en el municipio de Dabeiba, Occidente de Antioquia, tras afectar el cauce de la quebrada El Salado, en cercanías al puente número 4 de la vía que conecta con la vecina localidad de Uramita, en la variante Fuemia.

Tras la evaluación inicial por parte de la Administración Municipal, se determinó la evacuación inmediata de dos viviendas que presentan riesgo directo por su cercanía al deslizamiento. Adicionalmente, ordenaron la evacuación preventiva de otras tres viviendas, donde se evidenciaron grietas y condiciones que podrían representar un peligro para sus habitantes.

De acuerdo con la Secretaría de Planeación, el hecho fue reportado alrededor de las 10:00 de la mañana, lo que motivó el desplazamiento de un equipo técnico al lugar para evaluar la situación.

Allí se realizaron sobrevuelos con equipos tecnológicos y una inspección preliminar para analizar el comportamiento del afluente, así como las posibles afectaciones a la población, cultivos e infraestructuras ubicadas en el área de influencia del deslizamiento, detallaron desde la Alcaldía.



Por lo pronto, indican las autoridades que las labores se adelantan en coordinación con líderes comunitarios y presidentes de las Juntas de Acción Comunal del sector, quienes han apoyado los procesos de socialización y difusión de la información entre la comunidad.

Finalmente, los organismos de gestión del riesgo pidieron a los habitantes del sector que se abstengan de transitar o realizar cualquier tipo de actividad en la zona comprometida y permanezcan atentos a los canales oficiales de información, mientras continúan los monitoreos y evaluaciones técnicas.