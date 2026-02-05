"Opera con total normalidad": EPM entregó parte de tranquilidad en Hidroituango

Las alertas que se mantienen latentes por el aumento histórico del caudal en la Central Hidroeléctrica Urrá I, generó que Empresas Públicas de Medellín entregara un parte de tranquilidad a las poblaciones río abajo de Hidroituango que, “opera con total normalidad y dentro de los parámetros establecidos”.

La preocupación de miles de personas radicaba en las fuertes lluvias que han golpeado al departamento de Antioquia en los últimos días e, incluso, en una fotografía que circulaba en redes en donde se veía una represa que parecía estar al borde de sus capacidades.

Por estas situaciones es que EPM indicó que actualmente Hidroituango presta servicio con tres turbinas que están generando 900 megavatios, ya que la cuarta unidad se encuentra en un mantenimiento programado. Además, indicaron que el vertedero está en funcionamiento por ambos canales.

Explican desde Empresas Públicas de Medellín que se está haciendo una descarga predio de 1.699 metros cúbicos por segundo, lo que consideran, “un caudal relativamente bajo y cercano al caudal del río Cauca para esta época, por lo que se considera dentro de las condiciones habituales de operación”.



Luego del parte de tranquilidad, EPM insistió que Hidroituango se encuentra funcionando de manera segura y estable, y que continuarán haciendo un seguimiento técnico permanente a los caudales del río Cauca desde el Centro de Monitoreo Técnico para tener datos en tiempo real y evitar sorpresas relacionadas con las lluvias.