Militares pedirán perdón a familias de 36 víctimas de falsos positivos en Antioquia

Mañana 6 de enero, se llevará a cabo en el Museo Casa de la Memoria, en Medellín, la primera ceremonia de dignificación a víctimas de falsos positivos en Antioquia, ocurridos entre los años 2003 y 2008.

En el acto, 85 comparecientes de la fuerza pública se encontrarán cara a cara y pedirán perdón a los familiares de 36 víctimas de ejecuciones extrajudiciales presentadas ilegalmente como bajas en combate.

“Son más de 80 personas que estarán allí acompañando a estas víctimas y ellos piden a la JEP que no solamente se haga o se reitere por parte de los comparecientes, voceros que representarán a los otros, esa dignificación, ese pedido de perdón, ese reconocimiento, sino que la institución tenga algo que decir, porque estos miembros operaron y realizaron estas actividades bajo la cobertura de la Cuarta Brigada en su momento. Y esto es muy importante porque significa que el Estado debe ofrecer garantías de no repetición”, aseguró Pedro Diaz Magistrado de la JEP.

Según lo establecido por la JEP, estos hechos ocurrieron en el marco de una política de facto, marcada por la presión por resultados operacionales dentro de la línea de mando, práctica que la Sala de Reconocimiento ha denominado “conteo de cuerpos”, y que derivó en distintas modalidades de asesinato de civiles.



“Esto llevó a que se implementaran unas modalidades de selección de las víctimas para que fueran asesinadas, como por ejemplo, víctimas rendidas en combate, o víctimas que fueron engañadas por falsas ofertas de trabajo, o víctimas que fueron violentamente secuestradas, conducidas o víctimas que fueron en su momento también engañadas o desplazadas para que se convirtieran y creyeran que estaban ante la institucionalidad y después fueran entregadas por terceros o paramilitares o reclutadores a los miembros del Ejército y fueran asesinadas”, agregó el magistrado.

A propósito de este proceso, el magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, recordó que quienes no acepten responsabilidad, no aporten verdad o incumplan el régimen de condicionalidad, se exponen a incidentes de incumplimiento, que pueden derivar en su expulsión de la JEP.

“Aquellas personas que decidan voluntariamente, porque ese es el proceso y con las garantías judiciales, pues se verán sometidos a un incidente incumplimiento de régimen de incondicionalidad, donde al probarle esa situación serán expulsados de la JEP algunos otros en menor número podrán ser acusados por la Unidad de Investigación y Acusaciones de la JEP y otros pues tendrán y como consecuencia otros perderán los beneficios y que han adquirido, como por ejemplo lograr libertades anticipadas, suspensiones de órdenes de captura, revocatorias de medida de aseguramiento”, afirmó el magistrado Diaz.

Publicidad

Es importante recordar que Antioquia es el departamento con el mayor número de falsos positivos del país, concentrando más del 25 % de los casos a nivel nacional.