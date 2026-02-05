En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Militares pedirán perdón a familias de 36 víctimas de falsos positivos en Antioquia

Militares pedirán perdón a familias de 36 víctimas de falsos positivos en Antioquia

La JEP realizará este 6 de enero en Medellín la primera ceremonia de dignificación a víctimas de falsos positivos en Antioquia, un acto en el que comparecientes de la fuerza pública se encontrarán con las familias de 36 víctimas.

