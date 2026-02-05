Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 5 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Paisita Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa, una de las identidades regionales más emblemáticas del país, lo que ha fortalecido su reconocimiento entre los apostadores. Además, sus sorteos son transmitidos por el canal Teleantioquia, un factor que refuerza la transparencia y la confianza en los resultados oficiales.
Número ganador: (en minutos)
Dos últimas cifras:
Tres últimas cifras:
La quinta:
Desde 2025, este chance incorporó la posibilidad de jugar con una “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad opcional que permite aumentar el valor del premio si el jugador acierta de forma simultánea todas las cifras apostadas. Esta alternativa ha despertado mayor interés entre quienes buscan incrementar sus ganancias.
Las apuestas en Paisita Noche pueden realizarse desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, según la modalidad jugada. Cada noche, miles de personas siguen con expectativa los resultados, convirtiendo a este chance en una de las opciones más consultadas del país.
El sorteo de Paisita Noche se realiza todos los días. De lunes a sábado, el juego se lleva a cabo a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos el sorteo se efectúa a las 8:00 de la noche. Estos horarios se mantienen de manera constante y permiten a los apostadores organizar sus jugadas con anticipación.
Paisita Noche cuenta con distintas modalidades de apuesta, que definen el premio de acuerdo con el número de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:
El procedimiento para reclamar un premio varía según el monto ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.
Documentos requeridos para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Noche
|4 Febrero 2026
|0196 - Delfín
|Paisita Noche
|3 Febrero 2026
|2744 - Delfín
|Paisita Noche
|2 Febrero 2026
|2781 - Conejo
|Paisita Noche
|1 Febrero 2026
|5242 - Conejo
|Paisita Noche
|31 Enero 2026
|7504 - Toro
|Paisita Noche
|30 Enero 2026
|3574 - Zorro
|Paisita Noche
|29 Enero 2026
|7945 - Delfín
|Paisita Noche
|28 Enero 2026
|0742 - Cabra
|Paisita Noche
|27 Enero 2026
|6086 - Zorro
|Paisita Noche
|26 Enero 2026
|9583 - Caballo
|Paisita Noche
|25 Enero 2026
|0527 - Toro
|Paisita Noche
|24 Enero 2026
|8147 - Conejo
|Paisita Noche
|23 Enero 2026
|5318 - Toro