Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 5 de febrero de 2026

El chance Paisita Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa, una de las identidades regionales más emblemáticas del país, lo que ha fortalecido su reconocimiento entre los apostadores. Además, sus sorteos son transmitidos por el canal Teleantioquia, un factor que refuerza la transparencia y la confianza en los resultados oficiales.



Desde 2025, este chance incorporó la posibilidad de jugar con una “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad opcional que permite aumentar el valor del premio si el jugador acierta de forma simultánea todas las cifras apostadas. Esta alternativa ha despertado mayor interés entre quienes buscan incrementar sus ganancias.

Las apuestas en Paisita Noche pueden realizarse desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, según la modalidad jugada. Cada noche, miles de personas siguen con expectativa los resultados, convirtiendo a este chance en una de las opciones más consultadas del país.



A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo de Paisita Noche se realiza todos los días. De lunes a sábado, el juego se lleva a cabo a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos el sorteo se efectúa a las 8:00 de la noche. Estos horarios se mantienen de manera constante y permiten a los apostadores organizar sus jugadas con anticipación.



Cómo se juega el chance

Paisita Noche cuenta con distintas modalidades de apuesta, que definen el premio de acuerdo con el número de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El procedimiento para reclamar un premio varía según el monto ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.

Documentos requeridos para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se solicitan los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios iguales o superiores a 182 UVT: se requiere también una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días y a nombre de la persona que registró el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

