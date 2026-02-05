En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Daniel Quintero
Pacto Histórico
James Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Aumento del salario mínimo impulsaría despidos e informalidad: Fenalco

Aumento del salario mínimo impulsaría despidos e informalidad: Fenalco

La Federación Nacional de Comerciantes advierte hay empresas que están absorbiendo un choque de costos para el que no estaban preparadas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad