Aumento del salario mínimo impulsaría despidos e informalidad: Fenalco

Fenalco puso en la lupa el futuro del empleo formal en Colombia, pues el 71 % del gremio de los empresarios y comerciantes ya tuvo que despedir o planea despedir a sus trabajadores como consecuencia del aumento del salario mínimo en un 23 %, la reforma laboral y la reducción de la jornada laboral, un escenario que califican como el más crítico de los últimos 18 meses.

Estos ajustes también se trasladan al costo de operación de las empresas y al bolsillo de los consumidores. El 31 % de las compañías anunció que incrementará el precio para tener mayor rentabilidad, el 28 % acelerará procesos de automatización y el 21 % congelará las nuevas contrataciones.

Estas decisiones, advierte Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afecta directamente a la generación de empleo formal y estaría profundizando la desaceleración económica del sector comercial .

El presidente de Fenalco calificó los resultados como “altamente alarmantes”. Según el dirigente, cerca del 50 % de los empresarios manifestó tener un alto riesgo de enfrentar dificultades para sostener su operación.



“Estamos empezando y no sabemos qué va a pasar a mitad de año ni cómo vamos a terminar el 2026”, advirtió.

También se reveló un deterioro acelerado de la competitividad frente a la informalidad. El 66 % de los empresarios afirma que la informalidad ha aumentado en su sector, lo que debilita la formalidad y generaría una competencia desigual.

Cabal señaló sobre el tema que, aunque el Gobierno podría argumentar que no se reflejará una pérdida de empleo en las cifras oficiales de desempleo, el impacto real se dará en la calidad del empleo.

“No se trata solo de desempleo, sino de empleo formal. Lo que estamos previendo es que la brecha de competitividad con la informalidad pase del 56 % en agosto de 2025 a un 64 % en la actualidad”, explicó.

Desde Fenalco insisten en que, sin políticas de transición ni compensaciones en productividad, el aumento del salario mínimo y las reformas laborales están trasladando el ajuste al empleo, a los precios y a la sostenibilidad empresarial, en un contexto que amenaza con debilitar aún más el tejido productivo del país.