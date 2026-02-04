Corte Suprema aclaró si las empresas deben ajustar el salario de quienes ganan más del mínimo

La discusión sobre si las empresas se encuentran obligadas a ajustar los salarios de quienes reciben más del mínimo es un debate que parece no terminar, luego de que la Corte Suprema de Justicia reiterara su postura frente a este tema, que año tras año sigue generando dudas entre empleados y empleadores. Aunque a simple vista puede parecer un asunto técnico, sus implicaciones golpean directamente el bolsillo de los trabajadores, así como la estabilidad laboral de miles de personas.

Según lo analizado por Scola Abogados, el punto central está en comprender cuál es la diferencia entre el incremento salarial y el ajuste salarial, conceptos que suelen confundirse y que no tienen el mismo alcance legal.



¿Qué dice la Corte Suprema sobre los salarios superiores al mínimo?

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema ha sido clara en señalar que la obligación legal de incrementar salarios solo aplica cuando la remuneración está pactada directamente con el salario mínimo legal mensual vigente o con el salario mínimo integral. También es obligatoria cuando, con el aumento anual decretado por el Gobierno, el salario del empleado quedaría por debajo de ese umbral.

En el resto de los casos, es decir, cuando se trata de salarios que superan el mínimo, no existe una norma que obligue a las empresas a realizar incrementos cada año, ni sanciones directas por no hacerlo. Así lo explica Scola Abogados, al precisar que, desde el punto de vista estrictamente legal, el empleador no estaría incumpliendo si decide mantener el mismo salario al trabajador.

Salario mínimo 2025. Foto: Blu Radio y Pexels

Incremento salarial vs. ajuste salarial: la diferencia clave

El documento de Scola Abogados subraya que no es lo mismo hablar de incremento que de ajuste salarial. Las diferencias principales son:



El incremento salarial es fijado anualmente por el Gobierno Nacional y es obligatorio para quienes devengan el salario mínimo.

El ajuste salarial busca preservar el poder adquisitivo del salario frente a la inflación, usualmente tomando como referencia el IPC certificado por el DANE.

El incremento responde a una política pública; el ajuste apunta a evitar la pérdida del valor real del ingreso.

Enfoque constitucional y riesgos para empresas

Si bien la Corte Suprema limita la obligación legal, la Corte Constitucional ha adoptado una visión distinta. Según sentencias como la C-1433 de 2000, incluso quienes ganan más del mínimo tienen derecho a recibir ajustes periódicos para evitar que la inflación erosione su salario real. La ausencia prolongada de estos ajustes podría derivar en reclamaciones, incluso por vía de tutela, si se demuestra afectación al mínimo vital.

Ante este escenario, Scola Abogados recomienda a las empresas adoptar buenas prácticas de ajuste salarial. No solo fortalecen la relación laboral, sino que reducen riesgos legales y aportan a la estabilidad organizacional.