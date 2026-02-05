Lluvias en Medellín generaron aumento en quebrada La Presidenta y cierre en la vía a Santa Elena

Por cerca de dos horas, nuevamente cielos oscuros y lluvias generaron inquietud en varias zonas de Medellín y el Valle de Aburrá, pues organismos de gestión del riesgo en la subregión metropolitana siguen en alerta ante posibles emergencias por las precipitaciones que continúan en Antioquia y han ocasionado emergencias en zonas como Urabá.

Durante el evento climatológico, el Sistema de Alertas Tempranas reportó 28 descargas eléctricas en cuestión de 30 minutos, 27 de ellas en la capital antioqueña y la restante en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá.

También, se registraron aumento en niveles de riesgo naranja para sectores de la quebrada Santa Elena como La Paz, La Estrechura y Caicedo. Además, nivel de riesgo rojo para la quebrada La Presidenta en el sector del Éxito de El Poblado, el mismo afluente que ocasionó graves inundaciones hace varios días en vías principales del sur de la ciudad como las avenidas Regional y Las Vegas.

Sin embargo, la situación más compleja se reportó en el oriente de la ciudad, pues por un movimiento en masa cerca del sector Paso Malo quedó totalmente inhabilitada la vía principal hacia el corregimiento de Santa Elena.



Mientras avanzan las labores de inspección del terreno y la remoción de material para habilitar el corredor, las autoridades de movilidad recomendaron tomar como vías alternas para llegar a esta zona rural la ruta vereda Llano, vereda Perico y Pantanillo, para salir hacia la avenida Las Palmas. De igual manera, se puede tomar la Autopista Medellín – Bogotá y la vía al Parque Arví.