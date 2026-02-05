En vivo
Lluvias en Medellín generaron aumento en quebrada La Presidenta y cierre en la vía a Santa Elena

Lluvias en Medellín generaron aumento en quebrada La Presidenta y cierre en la vía a Santa Elena

En media hora se registraron casi 30 descargas eléctricas en el Valle de Aburá. Sigue el monitoreo de las autoridades ante posibles emergencias.

