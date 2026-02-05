En vivo
Blu Radio  / Nación  / Delegación del Gobierno Petro viajará a Ecuador para superar crisis arancelaria
Primicia

Delegación del Gobierno Petro viajará a Ecuador para superar crisis arancelaria

El Gobierno colombiano confía en que el diálogo técnico y político permita encauzar nuevamente la relación bilateral y garantizar que la cooperación entre ambos países.

