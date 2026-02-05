Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 5 de febrero de 2026

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en la Costa Caribe colombiana, con especial presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su amplia cobertura regional y la constancia de sus sorteos lo han convertido en una referencia obligada para quienes consultan a diario los resultados del chance en esta zona del país.

El número ganador del chance Sinuano Noche de este jueves 5 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este juego de azar permite a los apostadores incluir una quinta balota o número adicional, una opción que puede incrementar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras jugadas. Esta modalidad ha añadido un nuevo atractivo para quienes buscan mayores premios.

En el Sinuano Noche se pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo correspondiente, según la modalidad elegida.



A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días, y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p.m., una vez finaliza el sorteo.



Cómo se juega el chance

Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta, que definen el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

El trámite para reclamar un premio varía según el monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios para todos los casos.

Documentos requeridos para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se deben presentar los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios iguales o superiores a 182 UVT: se solicitará una certificación bancaria vigente, con una expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Últimos sorteos chance Sinuano Noche