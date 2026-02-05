Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 5 de febrero de 2026

Publicidad
El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en la Costa Caribe colombiana, con especial presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su amplia cobertura regional y la constancia de sus sorteos lo han convertido en una referencia obligada para quienes consultan a diario los resultados del chance en esta zona del país.
El número ganador del chance Sinuano Noche de este jueves 5 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Desde 2025, este juego de azar permite a los apostadores incluir una quinta balota o número adicional, una opción que puede incrementar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras jugadas. Esta modalidad ha añadido un nuevo atractivo para quienes buscan mayores premios.
En el Sinuano Noche se pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo correspondiente, según la modalidad elegida.
El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días, y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p.m., una vez finaliza el sorteo.
Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta, que definen el premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:
El trámite para reclamar un premio varía según el monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios para todos los casos.
Documentos requeridos para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Noche
|4 Febrero 2026
|5021 - 5
|Sinuano Noche
|3 Febrero 2026
|6253 - 0
|Sinuano Noche
|2 Febrero 2026
|9408 - 7
|Sinuano Noche
|1 Febrero 2026
|3371 - 4
|Sinuano Noche
|31 Enero 2026
|9512 - 9
|Sinuano Noche
|30 Enero 2026
|5143 - 7
|Sinuano Noche
|29 Enero 2026
|0660 - 9
|Sinuano Noche
|28 Enero 2026
|7089 - 0
|Sinuano Noche
|27 Enero 2026
|2443 - 0
|Sinuano Noche
|26 Enero 2026
|6660 - 0
|Sinuano Noche
|25 Enero 2026
|2448 - 0
|Sinuano Noche
|24 Enero 2026
|8756 - 0
|Sinuano Noche
|23 Enero 2026
|8450 - 3