Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 4 de febrero de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más populares en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

El número ganador del chance Sinuano Noche de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el 2025 los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional que puede aumentar las ganancias si se acierta simultáneamente con otras cifras.

Es un juego de suerte en el que el jugador podrá realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado.



A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días y se puede consultar su resultado después de las 10:30 p.m.



Cómo se juega el chance

Existen diversas modalidades de apuesta, que ofrecen diferentes premios según la cantidad de cifras que se acierten y el orden en que lo hagan:

Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

El proceso para reclamar su premio varía según el monto, pero hay documentos esenciales que siempre debe presentar:

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de tu documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):