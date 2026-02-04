Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 4 de febrero de 2026

Publicidad
El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más populares en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
El número ganador del chance Sinuano Noche de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Número ganador: xxxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x
Desde el 2025 los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional que puede aumentar las ganancias si se acierta simultáneamente con otras cifras.
Es un juego de suerte en el que el jugador podrá realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado.
El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días y se puede consultar su resultado después de las 10:30 p.m.
Existen diversas modalidades de apuesta, que ofrecen diferentes premios según la cantidad de cifras que se acierten y el orden en que lo hagan:
El proceso para reclamar su premio varía según el monto, pero hay documentos esenciales que siempre debe presentar:
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):