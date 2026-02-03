Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy martes 3 de febrero de 2026

Publicidad
El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de la Costa Caribe colombiana. Tiene una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores siguen cada noche el resultado con la expectativa de ganar.
El número ganador del chance Sinuano Noche de este martes 3 de febrero de 2026 es el xxxx.
¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Número ganador: xxxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x
Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una “quinta balota” o número adicional, una opción que puede incrementar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras del sorteo.
Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.
El sorteo del chance Sinuano Noche se realiza todos los días. El resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finaliza la transmisión del sorteo.
El Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta, que otorgan diferentes premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, pero existen documentos obligatorios en todos los casos.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
