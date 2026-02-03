Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy martes 3 de febrero de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de la Costa Caribe colombiana. Tiene una fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores siguen cada noche el resultado con la expectativa de ganar.

Número ganador del chance Sinuano Noche

El número ganador del chance Sinuano Noche de este martes 3 de febrero de 2026 es el xxxx.

¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una “quinta balota” o número adicional, una opción que puede incrementar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras del sorteo.

Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.



A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo del chance Sinuano Noche se realiza todos los días. El resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finaliza la transmisión del sorteo.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta, que otorgan diferentes premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, pero existen documentos obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

