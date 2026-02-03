Delcy Rodríguez espera superar roces con EE. UU.: así va Venezuela a un mes de la captura de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó este martes a superar las diferencias con Estados Unidos, cuando se cumple un mes del ataque del país norteamericano en Caracas y estados aledaños, una operación que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Tenemos que trabajar con esfuerzo, tenemos que trabajar con respeto", afirmó Delcy Rodríguez, en compañía de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, durante una transmisión del canal estatal VTV.

En este sentido, la mandataria encargada apostó por "construir una agenda de trabajo" con Estados Unidos desde las "diferencias" y aseguró que los venezolanos apuestan a que "las controversias, las divergencias" con el país norteamericano se resuelvan a través del "diálogo político y el diálogo diplomático".

"Ese debe ser el camino: el respeto, el respeto a la legalidad internacional, el respeto interpersonal", señaló Delcy Rodríguez, quien mencionó que "históricamente hay muchos vínculos" entre Venezuela y Estados Unidos.



Maduro permanece en una cárcel de Estados Unidos y está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada del país y ha implementado una serie de medidas que, asegura, fueron decisión del mandatario.

Rodríguez inició un proceso "exploratorio" para retomar las relaciones diplomáticas con EE.UU., se acordó la venta de petróleo a ese país y, además, impulsó una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos para atraer inversiones privadas y extranjeras a este sector.