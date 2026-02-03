En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez espera superar roces con EE. UU.: así va Venezuela a un mes de la captura de Maduro

Delcy Rodríguez espera superar roces con EE. UU.: así va Venezuela a un mes de la captura de Maduro

Desde el 3 de enero, Maduro permanece en una cárcel de Estados Unidos y está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína

DelcyRodriguez-Donald-Trump-AFP.png
Delcy Rodríguez y Donald Trump
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad