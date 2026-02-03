En vivo
Puerto de Buenaventura operará 24/7 para solucionar retrasos en entrega y salida de contenedores

Puerto de Buenaventura operará 24/7 para solucionar retrasos en entrega y salida de contenedores

En el resto del puerto se ordenó la apertura total de las puertas de acceso, el refuerzo de personal para ingresos y salidas y la garantía de equipos operativos como grúas y básculas.

