Puerto de Buenaventura operará 24/7 para solucionar retrasos en entrega y salida de contenedores

La ministra de Transporte estuvo este martes en Buenaventura, Valle del Cauca, para conversar con transportadores sobre la problemática de los retrasos en la entrega y salida de contenedores del principal puerto sobre el Pacífico. Allí, tras realizar un recorrido por las instalaciones del puerto, se definió un plan de contingencia para mejorar los tiempos de espera de los conductores.

En primer lugar, se acordó extender a 24/7 el horario de funcionamiento de las labores logísticas del puerto, tanto en los patios de contenedores como en las zonas de enturnamiento y accesos portuarios, para garantizar el flujo continuo de la carga y evitar nuevas congestiones.

También se solicitó a las navieras agilizar el retiro de contenedores vacíos de sus instalaciones. En el resto del puerto se ordenó la apertura total de las puertas de acceso, el refuerzo de personal para los ingresos y salidas y la garantía de equipos operativos como grúas y básculas.

“Se van a tomar medidas para regular de manera conjunta las condiciones de operación, tanto de los patios como de las zonas de enturnamiento. Va a salir una regulación y actos administrativos que van a mejorar las condiciones laborales para los transportadores”, dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.



En cuanto a los compromisos de otras entidades, la Superintendencia de Transporte anunció un seguimiento y monitoreo permanentes en el puerto para verificar el cumplimiento del plan de choque. Por su parte, la DIAN reducirá a tres meses la permanencia de contenedores en el puerto, y el Ministerio de Defensa se comprometió a monitorear las vías de acceso al distrito de Buenaventura.