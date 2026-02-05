En vivo
MiLoto, ganadores sorteo 5 de febrero: acumulado asciende a $120 millones

MiLoto, ganadores sorteo 5 de febrero: acumulado asciende a $120 millones

El sorteo 0480 de MiLoto espera al ganador del premio mayor. Más de 7.000 colombianos pueden resultar premiados en categorías secundarias.

