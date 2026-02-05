MiLoto, ganadores sorteo 5 de febrero: acumulado asciende a $120 millones

Este jueves 5 de febrero de 2026 se llevó a cabo el sorteo MiLoto número 0480, uno de los juegos de azar con mayor seguimiento en el país, gracias a su mecánica simple y a su bajo valor de apuesta.

Durante el sorteo 480, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 22, 05, 09,10 y 25. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.



Premiación y ganadores

De acuerdo con los datos oficiales emitidos tras la validación del sorteo, más de 7.000 personas resultaron ganadoras en las distintas escalas de aciertos.

La distribución de los premios según el nivel de aciertos se organizó de la siguiente manera: (muy pronto)



5 aciertos:

4 aciertos:

3 aciertos:

2 aciertos:

Así funciona MiLoto

MiLoto se ha posicionado en el mercado colombiano como una opción práctica y económica, especialmente frente a sorteos de mayor alcance como Baloto. Su mecánica es sencilla: el jugador debe seleccionar cinco números dentro de un rango que va del 1 al 39.

Al manejar un universo numérico más limitado, este sistema ofrece mejores probabilidades estadísticas de acierto en comparación con otras loterías tradicionales.



Más allá de su atractivo por el costo de participación, es importante resaltar que MiLoto opera bajo la regulación estricta de Coljuegos. Los recursos obtenidos por la venta de este juego de azar se destinan principalmente al financiamiento del sistema de salud en Colombia, a través de los derechos de explotación que pagan los operadores, lo que representa un aporte directo al bienestar social.



¿Cómo reclamar premios de Miloto?

Para reclamar premios inferiores a 182 UVT ($9.063.418), el ganador debe presentar la documentación básica exigida por el operador. Entre los requisitos se encuentra el tiquete original; en caso de que la compra se haya realizado de forma digital, este debe imprimirse desde el correo electrónico recibido o descargarse desde la sección “Mis Apuestas” del perfil del comprador, con todos los datos correctamente diligenciados.

También es obligatorio presentar un documento de identidad válido, como cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.